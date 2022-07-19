В Тюменской области продолжается реализация проекта "Российское село"

Фото с сайта Тюменской областной Думы

Реализация партийного проекта "Единой России" "Российское село" на тюменской земле продолжается.

Решением президиума регионального политического совета Тюменского регионального отделения "Единой России" в качестве координатора проекта в области была утверждена кандидатура депутата Тюменской областной Думы Виктора Рейна. Кроме того, депутат Юрий Конев назначен председателем общественного совета проекта в Тюменской области.

Очередное заседание совета состоялось в режиме видеоконференции на минувшей неделе. Виктор Рейн рассказал о наиболее актуальных задачах на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"Мы постоянно находимся в тесном контакте с координатором проекта "Российское село" на федеральном уровне Владимиром Плотниковым, отлажено взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти", - прокомментировал итоги заседания Виктор Рейн.

Депутат особо отметил комплексный характер работы. Кроме органов власти, в процесс вовлечены также представителями научного и экспертного сообщества, специалисты ГАУ Северного Зауралья, Союз строителей РФ, предприниматели. В вопросе сельской ипотеки установлен контакт с руководителями отделений АО "Россельхозбанк", АО "Банк Дом.РФ" и ПАО "Сбербанк".

По убеждению Виктора Рейна, любая работа невозможна без мнения и желаний тех, для кого она делается. Поэтому также был проведён ряд встреч с жителями сельских территорий Тюменской области. Пристальное внимание уделяется запросам молодых людей по инфраструктуре и организации рабочих мест, так как, по мнению народного избранника, молодежь должна стать важным драйвером развития.

"Могу вас заверить – работа не прекращается ни на день. Воплощение всего задуманного и преображение тюменского села для меня является не просто одной из приоритетных задач, но делом чести. Я уверен, мы на правильном пути, и чувствую приближающиеся позитивные перемены", - написал Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.