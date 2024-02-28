В Тюменской области решили продвигать загородный отдых

Сельский туризм и перспективы его развития обсудили на заседении общественного совета департамента АПК, о тенденциях и возможностях развития бизнеса в этой сфере рассказал руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"Сельский туризм - это, наверное, такой большой ответ на вопрос, как гости и жители региона могут классно, здорово проводить время, в том числе и не находясь в какой-то городской среде. Здесь есть несколько ярких направлений, которые позволяют это новое для нас направление туризма раскрыть. Для того, чтобы научить создавать туристические продукты, мы прошлом году начали проводить большие образовательные мероприятия, куда входят представители муниципалитетов, представители объектов из сферы агротуризма и сельского туризма. И продолжаем эту работу", - рассказал Пухов.

В 2023 году агентство запустило пилотный проект "Семь деревень" на территории Червишевского муниципального образования. Эксперты уже провели тест-драйв маршрута, в каждой деревне набор активностей, которые связаны в том числе и с сельским хозяйством.

Для тех, кто хочет попробовать себя в оррганизации сельского туризма, предусмотрена поддержка. Проводится образовательный курс. После того, как все обучились, поняли механики, как работать с гостями, начинаются экспертные туры. Агентство привозит туроператоров, экспертов к предпринимателям. Они показывают свои наработки, получают рекомендации и на выходе рождается турпродукт. Далее начинается продвижение в соцсетях на ресурсах и при поддержке Visit Tyumen.

Помимо этого, агентство по туризму и продвижению готово технически поддерживать событийные мероприятия, которые проходят на сельских территориях. Такие, например, как картофельный фестиваль в Упоровском районе.

"Мы полностью сопровождаем предпринимателей от идеи проекта до реализации и продвижения. При этом департамент потребительского рынка и туризма ежегодно проводит конкурс на субсидирование предпринимателей, в том числе по сельскому туризму", - отметил Пухов.

На заседании совета Пухов предложил его участникам подумать о том, в каких населенных пунктах и по каким направлениям можно было бы разработать и запустить туристические продукты.