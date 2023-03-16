Моор: молодежь нужно заинтересовать жизнью в селе

На Губернаторских чтениях в Тюмени с лекцией выступил руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, старший научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Задорин. Подводя итоги чтений, Моор отметил, что "закрепить насильно молодежь в небольших городах и селах не получится, можно только заинтересовать и привлечь", пишет информцентр правительства ТО.

Основными направлениями развития небольших населенных пунктов, по мнению эксперта, являются возрождение или перепрофилирование прежних производств, создание новых; расширение сферы услуг, туризма и досуга; применение новых социальных технологий с опорой на внутреннее производство и потребление.

Глава региона подвел итог встречи. Одна из главных задач в преобразовании малых территорий — развитие производства. Необходимо использовать туристический потенциал территорий. Для этого следует улучшить сервис. На миграцию населения надо смотреть шире: если молодым интереснее в городе, то людям постарше и семейным – в сельской местности.

"Для нас открывает новые возможности интересная концепция "медленного города". Люди старшего поколения, которые уже хотели бы снизить скорость своей жизни и улучшить комфорт, могут быть абсолютно активными субъектами экономики. На мой взгляд, главам муниципалитетов нужно подумать об этом", - подчеркнул Моор.