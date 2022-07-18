В лесах Тюменской области ликвидировали два пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на утро 18 июля в регионе нет лесных пожаров нет, два действовавших с 14 июля ликвидированы в пятницу и субботу, новых не зафиксировано.
О ликвидации первого лесного пожара, который действовал на площади 14 га сообщалось утром 16 июля, о ликвидации второго - на площади 38 га - деплеса сообщил в понедельник, 18 июля.
Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в профильном департаменте.
18 и 19 июля на территории Тюменской авиазоны установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Тобольской, Ишимской и Уватской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).
По погодным условиям 20 июля на территории Уватской авиазоны прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), на территории Тобольской и Ишимской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской авиазоны - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).
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