В лесах Тюменской области ликвидировали два пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на утро 18 июля в регионе нет лесных пожаров нет, два действовавших с 14 июля ликвидированы в пятницу и субботу, новых не зафиксировано.

О ликвидации первого лесного пожара, который действовал на площади 14 га сообщалось утром 16 июля, о ликвидации второго - на площади 38 га - деплеса сообщил в понедельник, 18 июля.

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в профильном департаменте.

18 и 19 июля на территории Тюменской авиазоны установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), на территории Тобольской, Ишимской и Уватской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

По погодным условиям 20 июля на территории Уватской авиазоны прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), на территории Тобольской и Ишимской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской авиазоны - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).