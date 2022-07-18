Депутаты гордумы контролируют ход опрессовок в Тюмени

Фото - https://ao-ustek.ru

Депутаты Тюменской гордумы в своих избирательных округах контролируют опрессовочные и ремонтные работы на теплосетях, которые начались в областной столице 16 мая.

С 18 по 29 июля проходит пятый этап опрессовочных работ, горячее водоснабжение приостановлено в многоквартирных домах на улицах Даудельной, Комсомольской, Осипенко, Орджоникидзе, Большой Заречной, Первомайской, 50 лет Октября, Холодильной, Харьковской и прилегающих к ним улицах.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов пояснил, что эксплуатирующие тепловые сети и обслуживающие тепловые энергоустановки жилых домов организации обязаны проводить ежегодные испытания на прочность и плотность.

"Эти испытания позволяют выявить и устранить в межотопительный период скрытые дефекты оборудования, такие как утонение металла трубопроводов тепловых сетей, неплотность запорной арматуры и многое другое. Испытания проводятся с отключением участка тепловых сетей от действующих сетей и как следствие – с отключением горячего водоснабжения у потребителей. Выполнение данных мероприятий повышает надежность и качество теплоснабжения в отопительный период", - отметил депутат.

Опрессовка проводится в семь этапов, последний этап пройдет с 15 по 28 августа. Гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнут более 800 км теплосетей. По действующим санитарным правилам и нормам отключение горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать 14 суток, в Тюмени стараются эти сроки сократить на несколько дней для удобства граждан и организаций, добавил Дмитрий Антипов.

По возможности специалисты УСТЭК синхронизируют опрессовочные и ремонтные работы на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. В этом году рабочие планируют заменить 14,6 км коммуникаций, в том числе порядка трех километров – при благоустройстве дворов.

Депутаты гордумы внимательно следят за подготовкой города к новому отопительному сезону, в сентябре на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству они рассмотрят реализацию связанных с нею мероприятий.