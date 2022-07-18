Starbucks перезапускается в России. Но не в Тюмени

Сеть кофеен Starbucks намерена продать российский сегмент своего бизнеса ресторатору Антону Пинскому, рэперу Тимати и компании "Синдика", пишет "Форбс".

В Тюмени находятся две кофейни Starbucks: в торговых центрах "Вояж" и "Кристалл". И, судя по всему, вероятность их перезапуска невелика - ресторатор Александр Сысоев пишет в своем телеграм-канале, что "Пинский заберет бóльшую часть локаций сети Starbucks и построит свою собственную сеть городских кафе/кофеен. При этом речь идет не о точках в торговых центрах, а самых интересных местах на первых линиях".

Напомним, что в марте этого года после 15 лет работы Starbucks приостановила свою деятельность в России, включая отгрузку всей своей продукции. При этом компания пообещала "поддерживать почти 2000 партнеров по программе "Зеленый фартук" в России, включая оплату за шесть месяцев и помощь партнерам в переходе к новым возможностям за пределами Starbucks".