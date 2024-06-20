Внизу кафе, вверху офисы - особняк Панкратьева в Тюмени готовится к новой жизни

Дом Панкратьева на улице Республики в Тюмени после реставрации обретет новую жизнь, работы начнутся в ближайшее время - комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области согласовал проектную документацию реконструкции особняка, сообщили в компании "Колесник"

Построенный в 1907 году дом купца Панкратьева редевелоперская компания "Колесник" выкупила в 2023 году. Год ушел на подготовку и согласование проектно-технической документации. Разрешение от органов власти на проведение работ по реконструкции здания позволяет приступить к работам на объекте, максимальный объем будет выполнен уже в этом строительном сезоне.

"На первом этаже будут рестораны и бары. Важное изменение касается второго этажа. В процессе согласования проекта с экспертами по памятникам архитектуры было принято решение отказаться от размещения там ресторана. Предварительно решено там расположить офисные пространства", — пояснил глава компании Сергей Колесник.

Отказ от размещения ресторана в компании объяснили тем, что ресторану требуется много вытяжных и противопожарных систем. Это сложно реализовать в памятнике архитектуры, чем и является особняк, т.к. там, помимо прочего, предметом охраны является потолочная лепнина, которую планируют сохранить.