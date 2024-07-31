Cредний чек чаевых в Тюмени составляет 350 рублей

14:28 31 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - пресс-служба Сбербанка

Более шестидесяти компаний в Тюмени, работающих в сфере общественного питания, теперь имеют возможность принимать чаевые с помощью сервиса Сбера. Этот инструмент позволяет посетителям кафе, ресторанов и других предприятий обслуживания выразить свою благодарность сотрудникам. В июле средний размер такой транзакции составил 350 рублей.

Чаевые можно оставить по QR-коду на чеке, отсканировав его камерой смартфона. В появившемся после этого окне можно выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: 

Сервис "СберЧаевые" — это современный метод приема безналичных чаевых, который позволяет клиентам общепита легко и безопасно выразить свою благодарность за предоставленный сервис. Никаких наличных денег или карт не требуется, как и дополнительных приложений или регистрации. Чаевые мотивируют сотрудников сферы обслуживания работать на высшем уровне, поэтому наш сервис "СберЧаевые" является отличным инструментом для бизнеса. Для корпоративных клиентов подключение услуги осуществляется абсолютно бесплатно.

Теги: кафе , рестораны , Сбербанк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024