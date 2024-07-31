Cредний чек чаевых в Тюмени составляет 350 рублей

Более шестидесяти компаний в Тюмени, работающих в сфере общественного питания, теперь имеют возможность принимать чаевые с помощью сервиса Сбера. Этот инструмент позволяет посетителям кафе, ресторанов и других предприятий обслуживания выразить свою благодарность сотрудникам. В июле средний размер такой транзакции составил 350 рублей.
Чаевые можно оставить по QR-коду на чеке, отсканировав его камерой смартфона. В появившемся после этого окне можно выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сервис "СберЧаевые" — это современный метод приема безналичных чаевых, который позволяет клиентам общепита легко и безопасно выразить свою благодарность за предоставленный сервис. Никаких наличных денег или карт не требуется, как и дополнительных приложений или регистрации. Чаевые мотивируют сотрудников сферы обслуживания работать на высшем уровне, поэтому наш сервис "СберЧаевые" является отличным инструментом для бизнеса. Для корпоративных клиентов подключение услуги осуществляется абсолютно бесплатно.
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