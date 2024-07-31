Cредний чек чаевых в Тюмени составляет 350 рублей

Фото - пресс-служба Сбербанка

Более шестидесяти компаний в Тюмени, работающих в сфере общественного питания, теперь имеют возможность принимать чаевые с помощью сервиса Сбера. Этот инструмент позволяет посетителям кафе, ресторанов и других предприятий обслуживания выразить свою благодарность сотрудникам. В июле средний размер такой транзакции составил 350 рублей.

Чаевые можно оставить по QR-коду на чеке, отсканировав его камерой смартфона. В появившемся после этого окне можно выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: