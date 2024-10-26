Тюменцы стали чаще ходить в общепит

По данным Росстата, жители Тюменской области стали чаще ходить в кафе, бары, рестораны. За 8 месяцев 2024 года оборот общепита составил 28 млрд 121,6 млн рублей, что на 8,7% выше по сравнению с прошлым годом и чуть больше общероссийской динамики (8,5%). Исходя из численности населения средний чек на каждого превышает 2,1 тыс. рублей в месяц.

При этом в августе был установлен рекорд года, когда оборот составил 3 млрд 772 млн рублей – на 16,1% больше, чем в конце прошлого лета. Средний чек на жителя превысил 2,3 тыс. рублей.

Чуть меньше оборот в июле (3 млрд 627,7 млн рублей). Самые скромные расходы сложились в январе и феврале – более 3,3 млрд рублей в месяц, - сообщает Вслух.ру.