Заводоуковские аграрии на обновление парка сельхозтехники израсходовали 260 млн рублей

11:33 05 июля 2022
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Заводоуковский городской округ занимает одно из лидирующих мест в рейтинге городов и районов Тюменской области по производству сельхозпродукции. Увеличения темпов производства предприятия добиваются совершенствованием и постоянным плановым обновлением материально-технической базы. 

За 6 месяцев 2022 года сельхозтоваропроизводители приобрели 85 единиц техники и оборудования за 260 млн рублей, в числе лидеров по этому показателю КХ "Дружба", ЗАО "Падунское", АО "Лесное", ЗАО "Озерки", ООО "Мичуринская свиноводческая компания", ООО "Простор", ЗАО "Центральное".

Наиболее крупным приобретением стало пять единиц круговой системы полива в ООО "Простор" и ООО "КХ "Дружба". Стоимость одной такой установки с монтажом составляет 22 млн рублей.

Хозяйства  также приобрели 14 тракторов различных марок, зерноуборочный комбайн "Полесье", пять автомобилей КамАЗ с прицепами, самоходный опрыскиватель и прочую сельхозтехнику.

Правительство Тюменской области активно поддерживает курс на модернизацию агропромышленного комплекса, в области субсидируется приобретение новых единиц сельскохозяйственной техники.

Теги: АПК
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