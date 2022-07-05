Заводоуковские аграрии на обновление парка сельхозтехники израсходовали 260 млн рублей

Заводоуковский городской округ занимает одно из лидирующих мест в рейтинге городов и районов Тюменской области по производству сельхозпродукции. Увеличения темпов производства предприятия добиваются совершенствованием и постоянным плановым обновлением материально-технической базы.

За 6 месяцев 2022 года сельхозтоваропроизводители приобрели 85 единиц техники и оборудования за 260 млн рублей, в числе лидеров по этому показателю КХ "Дружба", ЗАО "Падунское", АО "Лесное", ЗАО "Озерки", ООО "Мичуринская свиноводческая компания", ООО "Простор", ЗАО "Центральное".

Наиболее крупным приобретением стало пять единиц круговой системы полива в ООО "Простор" и ООО "КХ "Дружба". Стоимость одной такой установки с монтажом составляет 22 млн рублей.

Хозяйства также приобрели 14 тракторов различных марок, зерноуборочный комбайн "Полесье", пять автомобилей КамАЗ с прицепами, самоходный опрыскиватель и прочую сельхозтехнику.

Правительство Тюменской области активно поддерживает курс на модернизацию агропромышленного комплекса, в области субсидируется приобретение новых единиц сельскохозяйственной техники.