Первую полосу открыли на Червишевской развязке в Тюмени после ремонта

Сегодня ночью открыта после ремонта правая полоса на Червишевской развязке. Работы продолжатся на левой полосе в направлении Московского тракта, сообщает Главное управления строительства ТО.

Ремонт на внутреннем радиусе путепровода стартовал 2 июня. В сжатые сроки подрядная организация заменила верхние слои, гидроизоляцию и бетонное основание. Въезд с Червишевского тракта будет закрыт до конца недели.

Ремонт всей развязки разбит на 4 этапа по числу полос. Он продлится до начала учебного года. Работы организованы благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".