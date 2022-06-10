Кафе Макдональдс закрыты в Тюмени

Тюменцы в ожидании открытия кафе бывшего Макдональдса, пока же на дверях заведений только надпись о приостановке работы предприятия, время возобновления работы не указано.

В телефонном разговоре сотрудник кафе на ул. Ленина сообщил, что время открытия неизвестно, но сегодня кафе точно не откроется. Тем не менееу дверей кафе на ул.М. Тореза наблюдается небольшая очередь, среди ожидающих - курьеры сервиса доставки еды.