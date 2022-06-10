Тюменские власти решили направить на ремонт и оборудование медучреждений 400 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что из регионального бюджета будет выделено почти 400 млн рублей на капремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования.

Средства пойдут на оборудование капитально отремонтированных областных больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде и медтехнику для поликлиники Каскары, строительство которой завершится в конце года.

Часть денег будет направлена на подготовку земельных участков для установки 9 модульных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов.

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Еще одну статью расходов составит капремонт в областной клинической больнице № 1, родильном доме № 3, городской поликлинике № 13 в Тюмени.

"Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения", - заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Тюменской области с 2021 года, в прошлом году на него было выделено более 981 миллиона рублей за счет средств областного и федерального бюджетов, следует из недавно опубликованного отчета губернатора.