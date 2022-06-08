В Тюменской области ликвидировали все природные пожары

10:15 08 июня 2022
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На утро 8 июня в регионе нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. 

За минувшие сутки удалось ликвидировать 1 пожар на площади 6 га в лесном фонде и два ландшафтных пожара на площади 0,2 га.

🔥 8 июня на территории Ишимской и Уватской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской и Тобольской авиазон - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

напомним, посещение лесов и разжигание костров в регионе запрещено до 16 июня, нарушителей особого противопожарного режима ждут штрафа, которые с сегодняшнего дня кратно возросли

Теги: лесные пожары , штрафы
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