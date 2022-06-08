Тюменские рабочие выполнили четверть плана по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

В 2022 году в рамках проекта “Безопасные качественные дороги” в Тюменской области отремонтируют 140 объектов протяженностью 150 км, на 25% эти планы уже выполнены.

Сейчас продолжается ремонт дорог на улицах Тюмени и укладка асфальта на региональных дорогах. Идет ремонт развязок на Червишевском и Московском тракте. Причем развязки в рамках проекта ремонтируют впервые, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Два слоя асфальтобетона, защитный слой с арматурой и гидроизоляция уже демонтированы на участке ремонта Червишевской развязки. Сейчас подрядная организация занимается локальным ремонтом выравнивающего слоя. Идёт заливка и шлифовка бетона, на который будет уложена новая гидроизоляция. Параллельно приступают к восстановлению водоотводов.

"Мы набрали неплохой темп работ, чуть опережаем сроки. Если погода позволит, то до конца месяца нам удастся завершить перекрытый участок и перейти на левую полосу. Мы стараемся делать как можно быстрее, чтобы открыть движение на данном участке", - комментирует генеральный директор подрядной организации Роман Проскуряков.

Задержать работы может только дождливая погода. Перед нанесением праймера (грунтовки, которая обеспечивает сцепление гидроизоляции с бетоном) влажность выравнивающего слоя не должна превышать 3%. Если погода будет пасмурной, специалисты намерены применять для сушки покрытия тепловые пушки. Этот участок моста будет отремонтирован к концу месяца. Затем подрядная организация планово выполнит ремонт левой полосы и двух полос встречного движения. При этом съезды с развязки перекрывать не будут. Полностью завершить ремонт на объекте планируется к началу учебного года.

На Московской развязке подрядная организация вскрыла защитный слой на левой полосе. В ближайшее время планируется приступить к укладке гидроизоляции и верхних слоёв. Правая полоса и съезды уже открыты после ремонта. Запустить движение в полном объёме могут в конце месяца.

Обе развязки ремонтируются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году в проект внесено 140 объектов общей протяжённостью порядка 150 км.

"Мы видим хорошие темпы работ на объектах национального проекта. К этому дню полностью завершены и оплачены 26% работ. Ещё 25% находятся в стадии приёмки. У нас есть полная уверенность, что работы по нацпроекту будут завершены в сроки с нужным качеством", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Завершены работы по ремонту 10 км покрытия на обходе г. Тюмени. Активно идёт укладка асфальта на улицах г. Тюмени и Тюменского района.

Все работы по контрактам должны быть завершены к середине октября.