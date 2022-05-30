Тюменские депутаты признали эффективным исполнение бюджета города за 2021 год

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Депутаты Тюменской городской думы на майском пленарном заседании одобрили исполнение бюджета Тюмени за 2021 год, отметив хорошую наполняемость городской казны и эффективное расходование бюджетных средств.

Доходы бюджета города в 2021 году составили 35 млрд, расходы — 36 млрд рублей, по расходам на душу населения бюджет Тюмени уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Приоритетами бюджета 2021 года по-прежнему являлись социальная ориентированность, улучшение городской среды с учетом интересов и мнения жителей города. По данным городской администрации, 95% всех расходов бюджета в 2021 году осуществлялось в рамках 20 муниципальных программ, при этом 49% средств было направлено на развитие человеческого капитала, еще 45% – на обеспечение комфортной среды для проживания и улучшение жилищных условий граждан. На развитие территории и социальной инфраструктуры в 2021 году города израсходовано 6,7 млрд рублей, около 4,8 млрд - на развитие и ремонт дорожной сети.

Председатель думы Евгений Заболотный, комментируя журналистам обсуждение вопроса, подчеркнул, что администрация города успешно справилась с исполнением бюджета, даже несмотря на то, что городская казна в прошлом году недополучила около 800 млн рублей в результате предоставления различных льгот субъектам малого и среднего предпринимательства. "Депутаты положительно оценили работу администрации города по исполнению бюджета. Отметили и наполняемость бюджета, и достаточно эффективное и качественное расходование бюджетных средств. Представленная в докладе информация свидетельствует о том, что бюджет расходуется эффективно, качественно, достигает поставленных целей и обеспечивает исполнение муниципальных программ на высоком уровне", - подчеркнул Евгений Заболотный.