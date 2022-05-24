Тюменская таможня задержала на границе с Казахстаном 1600 т запрещенного к вывозу из РФ груза

14:39 24 мая 2022
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Сотрудники мобильных групп Тюменской таможни пресекли попытки незаконного вывоза в Казахстан автомобильным транспортом оборудования, автозапчастей и сельскохозяйственной техники без сертификатов о стране происхождения товаров или разрешений профильного министерства.

По результатам таможенного контроля принято решение о запрете вывоза с территории Российской Федерации 252 транспортных средств с товарами общим весом более 1600 тонн, сообщает пресс-служба таможни.

"С начала марта текущего года введен запрет на вывоз определенных категорий товаров с территории России, в том числе в страны Евразийского экономического союза. В целях защиты национальных интересов государства Тюменской таможней в усиленном режиме совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям осуществляется контроль вывозимых товаров на российско-казахстанском участке государственной границы", - пояснил ситуацию заместитель начальника таможни Александр Воронов.

Теги: Казахстан , таможня
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