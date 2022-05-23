Городские депутаты положительно оценили работу властей Тюмени по реализации бюджета 2021 года

Доходы бюджета Тюмени в 2021 году составили 35 млрд, расходы — 36 млрд рублей, это самый большой по объему расходов бюджет за последние годы, а его реализация не вызывает у депутатов вопросов, что говорит об эффективной работе органов власти, отметил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы Иван Романчук, подводя итоги заседания постоянной комиссии.

Приоритеты бюджета 2021 года - социальная ориентированность, улучшение городской среды с учетом интересов и мнения жителей города. По данным городской администрации, 95% всех расходов бюджета в 2021 году осуществлялось в рамках 20 муниципальных программ, при этом 49% средств было направлено на развитие человеческого капитала, еще 45% – на обеспечение комфортной среды для проживания и улучшение жилищных условий граждан. На развитие территории и социальной инфраструктуры в 2021 году города израсходовано 6,7 млрд рублей, около 4,8 млрд - на развитие и ремонт дорожной сети. Публичные слушания по исполнению бюджета в городе прошли 12 мая, участвовавшие в обсуждении вопроса горожане проголосовали единогласно за рекомендацию одобрить финансовый документ.

Депутат Юрий Коновалов считает, что бюджет исполнен четко, при активном участии главных распорядителей средств и хорошем контроле со стороны департамента финансов и налоговой политики. Особо он отметил, для выполнения муниципальных программам городу не пришлось привлекать кредитные или другие заемные средства, в новый бюджетный год он зашел без долгов, что говорит о финансовой стабильности муниципалитета.



"В целом депутаты удовлетворены исполнением бюджета, в отчете было все четко представлено, понятно, прозрачно и самое главное - ясно, куда пошли средства, виден эффект от их использования",- резюмируя итоги заседания, сказал Иван Романчук.

Окончательное решение по информации об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год будет принято на заседании Тюменской гордумы 26 мая.