Путин о ситуации в нефтегазовом секторе: Мы должны действовать прагматично

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе назвал политику западных стран экономическим самоубийством. Он напомнил, что "по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят всё новые и новые санкции на нефтегазовых рынках".

"Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнёров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя", - отметил президент.

И выстраиванием такой цепочки уже активно занимаются наши северные соседи - индекс промышленного производства на Ямале в первом квартале 2022 года рост составляет 105% к аналогичному периоду прошлого года. В первую очередь, благодаря именно увеличению добычи ископаемых в округе на 4,6%.

По данным департамента экономики ЯНАО в январе-марте 2022 года добыто 8,1 млн тонн газового конденсата(+12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост производства бензина составил 105%, а сжиженных газов пропана и бутана вырос в 12,5 раза. На 38,2% вырос объем предоставленных услуг в сфере добычи полезных ископаемых.

Соответственно,предприятия ТЭК Ямало-Ненецкого автономного округа принесли в бюджет страны дополнительные нефтегазовые доходы, часть из которых будут направлены на социальные выплаты россиянам.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уверен:"Страна и регион в частности должны развиваться и двигаться вперед, несмотря на все вызовы. Проблему отказа части зарубежных партнеров от сотрудничества надо решать, у нефтегазовой отрасли огромный интеллектуальный потенциал, сильные руководители и коллективы.

Сегодня нужно рассчитывать только на свои силы.

Поэтому ничего не поменялось, кроме осознания того, что мы должны выполнить все поставленные задачи в тех ресурсах, которые есть".