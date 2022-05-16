УСТЭК начинает отключать горячую воду в домах Тюмени

С 16 мая АО "УСТЭК" приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Первый этап опрессовок и отключение горячего водоснабжения пройдет с 16 по 29 в 778 домах, в том числе в заречных микрорайонах города, улицах Республики, Одесской, 50 Лет Октября, Мельникайте и так далее (см. график).

Гидравлические испытания проводятся ежегодно в соответствии с требованием законодательства РФ. В этом году они пройдут 7 этапови завершатся 28 августа.

УСТЭК рекомендует тюменцам перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний. Это позволит избежать увеличения показаний прибора учета во время периода ограничения горячего водоснабжения.