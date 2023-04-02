Можно ли пить горячую воду из-под крана, рассказали коммунальщики

Пить горячую водопроводную воду можно не во всех зданиях, рассказали на кафедре жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета.

"Химический состав воды, поставляемой потребителю, строго регламентируется и контролируется. Требования к химическому составу и холодной, и горячей воды содержатся в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"", – отметили в университете.

"Из системы холодного водоснабжения отбирается требуемый объем холодной воды, который нагревается в теплообменных аппаратах от теплоносителя системы отопления. Такая централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) называется закрытой. При такой схеме горячая вода не будет являться безопасной для человека лишь в случаях, если и в холодной воде имеются отклонения от нормативных показателей качества, либо произошла авария на одном из звеньев в цепочке доставки ресурса до потребителя", – пояснили эксперты.

При открытой системе ГВС горожанам в смесители поступает вода из тепловой сети. Нагрев воды осуществляется на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) или котельных. Такой ресурс можно использовать только для хозяйственных нужд (и то не всегда). Эту воду пить нельзя, она техническая и не соответствует по качеству питьевой, сообщает АиФ-Тюмень.