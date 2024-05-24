В УСТЭК рассказали, где летом будут вести работы в Тюмени

Фото - Пресс-служба АО "УСТЭК"

Летняя ремонтная кампания в УСТЭК стартовала в мае. За сезон специалистам предстоит проверить теплосети на прочность и плотность, провести реконструкцию тепловых сетей и котельных, капитальный ремонт трубопроводов. На сегодня компания обслуживает 850 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Реализация ремонтной кампании проходит в соответствии со Сводным годовым планом вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год, который утверждается администрацией города, сообщили в пресс-службе компании.

20 мая начался первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность, всего в течении лета их будет 7. Если гидравлические испытания проводятся не более 14 дней, а по сложившейся практике и раньше – за 12 дней, то обширные капитальные ремонты и реконструкции требуют гораздо больше времени, от месяца до 2,5 месяцев, и зависят от протяженности и сложности ремонтируемого участка. Например, некоторые участки трубопроводов размещаются под проезжими частями, требуют частичного перекрытия движения транспорта и потому проводятся в несколько этапов, чтобы не создавать пробок, отметил главный инженер УСТЭК Николай Бяков.

Капремонты тепловых сетей

Летом 2024 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, капитально отремонтируют 26 линейных объектов в границах улиц Рижская – Пермякова – Севастопольская; Геологоразведчиков – Пермякова – Тульская; на улице Холодильная и во дворах домов № 5, 7 по ул. Моторостроителей. В общей сложности на 26 участках будет заменено более 8 км тепловых сетей.

Ремонт участков по улице Загородной стартовал одним из первых. Работы по замене 355 м тепловой сети и 45 м сети горячего водоснабжения начались с середины мая, в этот же период начался капитальный ремонт тепломагистрали по улице Горького.

В начале июня начнутся работы по ремонту самого протяженного объекта 2024 года в районе улиц Рижская – Севастопольская – Пермякова, там заменят 785 м трубопровода. В том числе будут отремонтированы теплосети на улицах Пермякова, Куйбышева, Федюнинского, Короленко – Грибоедова, Пермякова – Текстильная, Декабристов – Интернациональная, Монтажников, Чернышевского, Геологоразведчиков, Быкова – А. Замкова, Школьная.

В июле начнут ремонт тепловых сетей в районе улиц Красных зорь, Моторостроителей, Стахановцев, Широтная.

В рамках благоустройства дворовых территорий будет проведено 14 капитальных ремонтов теплосетей в районе ул. 50 лет Октября, на участке улиц 50 лет Октября - Одесская, на ул. Геологоразведчиков, Олимпийская, Мельникайте, Свободы, Московский тракт, Свердлова, Немцова, Малыгина, Попова, Ленина, 50 лет ВЛКСМ.

Реконструкция тепловых сетей и котельных

9 участков трубопроводов и тепловых сетей общей протяженностью более 2 километров будут реконструированы в 2024 году. Первые работы уже проходят на улицах Орджоникидзе – Советская, проезд Заречный, Одесская, 50 лет Октября. Начались работы по реконструкции самого протяженного трубопровода диаметром 500 мм на ул. Самарцева. Уже в июне подрядные организации УСТЭК приступят к замене трубопровода диаметром 700 мм на Мельникайте, 500 мм по ул. Коммунистическая, Домостроителей. Кроме этого, будут реконструированы 2 муниципальные котельные № 13 и № 28.

Во время реконструкции по ул. Домостроителей, которая связана с увеличением диаметра трубопровода, будет изменен вид прокладки тепловой сети с надземной на подземную, что не только повысит качество услуг для жителей этого района, но и улучшит визуальный облик города.

При планировании ремонтной кампании в приоритетном порядке рассматриваются те участки трубопровода, которые являются самыми изношенными и на которых были зафиксированы технологические повреждения в отопительном периоде. В этом году такими улицами стали Самарцева, Рижская, Геологоразведчиков. Важными критериями в том числе являются тепловая нагрузка, подключенная посредством ремонтируемой тепловой сети, срок эксплуатации трубопровода, наличие предписаний, нарушение нормативных требований к прокладке трубопроводов и наличие подключенных социально-значимых детских, образовательных и медицинских учреждений.

Основную часть работ при капитальных ремонтах и реконструкциях осуществляют подрядные организации. Для УСТЭК главное при проведении работ – это надежность и высокое качество поставляемого оборудования и комплектующих материалов, поэтому уже не первый год компания сотрудничает с проверенными поставщиками.

УСТЭК планомерно обновляет и модернизирует систему теплоснабжения Тюмени, улучшая качество предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. За летнюю ремонтную кампанию прошлых лет УСТЭК было капитально отремонтировано порядка 98 км тепловых сетей Тюмени, возведены 3 новые блочно-модульные котельные установки и еще 6 реконструированы, построена 1 подкачивающая насосная станция и 1 реконструирована.