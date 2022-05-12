АО "Транснефть – Сибирь" провело пожарно-тактическое учение в резервуарном парке в Югре

АО "Транснефть – Сибирь" провело пожарно-тактическое учение по тушению условного возгорания в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Цель – отработка действий при тушении условных пожаров во взаимодействии подразделений Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, руководителей, инженерно-технического персонала и добровольных пожарных производственного объекта.

По легенде учений в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м. во время проведения ремонтных работ произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло воспламенение нефти на поверхности резервуара по всей площади с интенсивным выделением дыма. Автоматическая система пенотушения и система орошения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

На месте условного инцидента были сосредоточены силы и средства Кондинского пожарно-спасательного гарнизона и пожарно-спасательной части № 115 (место базирования – ЛПДС "Конда"), а также добровольной пожарной дружины и персонала объекта – всего 50 человек и 7 единиц техники.

Участники мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и осуществили подачу огнетушащих веществ для тушения условно горящего резервуара. Тушение осуществлялось комбинированным способом: подача пены через подслойную систему пожаротушения и сверху при помощи пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов. Одновременно проводилось охлаждение соседней емкости в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта.

Условный пожар в резервуарном парке ЛПДС "Конда" ликвидирован в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей комплексного подхода предприятия к решению задач обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности производственных объектов.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"