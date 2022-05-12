В Тюменской области действует 11 ландшафтных пожаров

В Тюменской области организована работа по привлечению дополнительных сил и средств для тушения ландшафтных пожаров, сообщает инфоцентр правительства региона.

Заключены контракты на привлечение вертолетов МИ-8АМТ/МТВ с водно-сливными устройствами на внешней подвеске. Общий налет часов вертолетов на тушение ландшафтных пожаров составил больше 84 часов. На очаги возгорания сброшено более 1 280 тонн воды.

Привлечены 135 работников парашютно-десантных пожарных служб из Югры и Ямала.

Дополнительные силы десантников направлены на тушение ландшафтных пожаров в Сладковском, Казанском, Бердюжском, Ишимском, Сорокинском, Аромашевском и Викуловском муниципальных районах Тюменской области.

По данным на утро 12 мая, в регионе за сутки зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров, в том числе 12 новых, ликвидировано 19 пожаров на площади 205 га, действует 11 ландшафтных пожаров.