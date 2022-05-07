АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию систему электрохимзащиты участка нефтепровода в ХМАО-Югре

АО "Транснефть – Сибирь" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию систему электрохимической защиты (ЭХЗ) на участке магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в зоне ответственности Сургутского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре.

Работы проводились с июня 2021 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – повышение надежности и обеспечение экологической безопасности при эксплуатации нефтепровода, защита трубы от коррозии.

На участке МН длиной 36 км смонтированы импульсные преобразователи катодной защиты инверторного типа модульной конструкции, установлено 27 анодных заземлителей, 66 контрольно-измерительных пунктов, медно-сульфатные электроды сравнения, датчики скорости коррозии.

Установленное оборудование и применяемые материалы отечественного производства. Оно соответствует всем предъявляемым требованиям безопасности и надежности, позволяет поддерживать защитный потенциал трубопровода в автоматическом режиме, производить контроль параметров и необходимые измерения в процессе эксплуатации.

Кроме того, выполнен монтаж оборудования высокочастотной связи для передачи параметров станции катодной защиты в Единую систему диспетчерского учета АО "Транснефть – Сибирь".

Техперевооружение системы ЭХЗ магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин проведено с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"