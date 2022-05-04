Два лесных пожара потушили в Тюменской области за сутки

09:38 04 мая 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Действующих лесных пожаров в регионе на утро 4 мая нет,  за сутки ликвидировано два на 112 гектарах, новых не выявлено, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на данные диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

Сегодня,  4 мая, на территории Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Ишимской и Уватской авиазон - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в деплеса.

Теги: лесные пожары , охрана лесов
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2022