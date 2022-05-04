Два лесных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Действующих лесных пожаров в регионе на утро 4 мая нет, за сутки ликвидировано два на 112 гектарах, новых не выявлено, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на данные диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

Сегодня, 4 мая, на территории Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Ишимской и Уватской авиазон - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в деплеса.