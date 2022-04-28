В Тюменской области действует четыре лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 28 апреля в регионе действует 4 локализованных лесных пожара.
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых лесных пожара, ликвидировано 2 лесных пожара на площади 95 га.
28 апреля на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).
Накануне сообщалось о ликвидации в Тюменском районе крупного ландшафтного пожара вблизи поселка Туринский. Трава и сухой выгорели на 70 га, в тушении пожара принимали участие сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и Противопожарной службы региона.
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