Сезон ремонтов начался на тюменских дорогах

Фото - https://vk.com/gus72to

В Тюменской области в 2022 году будет отремонтировано 600 км дорог. Половина из них — на региональных дорогах, вторая половина - в муниципалитетах. Подрядчики уже вышли на объекты Тюменского, Ишимского, Казанского районов, Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Один из самых протяжённых участков ремонта находится на обходе Тюмени. Заменить предстоит 8 км асфальтобетонного покрытия между Тобольским и Велижанским трактами. ДРСУ-1 в выходные приступило к фрезерования участка. Во вторник начали укладывать нижний выравнивающий слой.

"До конца этой недели планируем завершить работы по фрезерованию данного участка. Устройство верхних слоёв асфальтобетонного покрытия планируем завершить до середины мая. Работы будут идти круглосуточно", - отметил замдиректора по производству ДРСУ-1 Игорь Тыщенко.

Асфальтобетонную смесь везут напрямую с завода. В сутки ДРСУ-1 выпускает около 400-500 тонн асфальта, но мощности производства рассчитаны на выпуск и до 2,5 тысяч тонн асфальта в сутки. Все составляющие отечественные. Щебень везут с карьеров Свердловской области, битум из соседних регионов и европейской части России.

"Заготовлено около 80% от необходимого на сезон объёма. Материалы завозили в зиму. Перебоев не было. Поставки битума и щебня продолжаются".

В этом году в Тюменской области только в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано порядка 150 км покрытия. "Подрядчики по основным объектам определены. Все 22 района в этом году охвачены ремонтами. Старт сезона можно считать удачным", - подытожил начальник отдела на ремонту и содержанию дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Живодёров.

Впервые по нацпроекту в Тюменской области запланирован ремонт двух развязок на Обходе г. Тюмени. Подрядчики уже приступили к демонтажу верхнего слоя на развязке по Московскому тракту. Когда они завершат работы, начнётся ремонт путепровода через Червишевский тракт.

Сезон ремонтных работ продлится до середины октября.