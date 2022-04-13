Особый пожароопасный режим начал действовать в Тюменской области с 12 апреля

Сроки введения особого противопожарного режима сократили в Тюменской области: вместо ранее объявленной даты ввода 15 апреля режим ввели на всей территории региона с сегодняшнего дня, 12 апреля.
Советующее изменение внесено в ранее принятое постановление правительства.
В документе отмечается, что мера предпринята "в целях обеспечения пожарной безопасности и усиление охраны лесов от Пожаров в тюменской области с учётом природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах и повышением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды".
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