Особый пожароопасный режим начал действовать в Тюменской области с 12 апреля

Сроки введения особого противопожарного режима сократили в Тюменской области: вместо ранее объявленной даты ввода 15 апреля режим ввели на всей территории региона с сегодняшнего дня, 12 апреля.

Советующее изменение внесено в ранее принятое постановление правительства.

В документе отмечается, что мера предпринята "в целях обеспечения пожарной безопасности и усиление охраны лесов от Пожаров в тюменской области с учётом природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах и повышением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды".