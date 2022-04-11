Молодые тюменцы могут подать заявку на бесплатное профобучение

Прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в регионе ведется в рамках проекта "Содействие занятости". После обучения молодые люди смогут трудоустроиться, открыть собственное дело, продвинуться по карьерной лестнице или сохранить занятость, сообщает информационный центр регионального правительства.

В программе могут принять участие:

🔸люди не старше 35 лет, в том числе:

- студенты последних курсов вузов и колледжей, обратившиеся в службу занятости, для которых отсутствует подходящая работа ;

- те, у кого нет профессионального или высшего образования;

- те, кто окончил учёбу или отслужил в армии, но не смог трудоустроиться в течение 4 месяцев;

- граждане, находящиеся под риском увольнения.

🔸безработные мамы детей дошкольного возраста;

🔸женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;

🔸граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста.

📌В регионе программу реализуют Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.

Запись на портале "Работа России".