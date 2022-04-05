В России ужесточили наказание за лесные пожары

В статью 261 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступит при ущербе от 10 тысяч рублей. В этом случае нарушителю могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до четырех лет.

Если из-за нарушения правил пожарной безопасности возник лесной пожар, но признаков уголовного преступления нет, наступит административная ответственность. Соответствующие изменения внесены в статью 8.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Внесенные изменения однозначно разграничивают уголовную и административную ответственности при фиксировании лесного пожара, что упростит процесс квалификации ответственности при привлечении виновных лиц.