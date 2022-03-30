АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию новую систему электроснабжения НПС в Югре

АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию систему электроснабжения нефтеперекачивающей станции № 1 (НПС-1) ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра). Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта акционерного общества в целях повышения показателей надежности электроснабжения объекта.

Ранее существовавшая система электроснабжения НПС-1 ЛПДС "Южный Балык" эксплуатировалась более 26 лет, устарела и перестала соответствовать современным требованиям надежности, безопасности и энергоэфективности, указанным в нормативных документах ПАО "Транснефть".

Работы по модернизации объекта начались в апреле 2021 года. В ходе реконструкции построено новое закрытое распределительное устройство 10кВ (ЗРУ-10кВ), оснащенное современными ячейками комплектного распределительного устройства, оборудованными современными микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики, устройством быстродействующего автоматического ввода резервного источника питания, регистратором аварийных электрических процессов. Также при реконструкции произведена замена старых масляных силовых трансформаторов собственных нужд на трансформаторы сухого исполнения, что исключает необходимость дополнительного содержания маслохозяйства.

Все вновь смонтированное оборудование – российского производства, выполнено с учетом и применением современных технологий и требований.

Модернизированная система за счет применения нового оборудования обеспечила возможность надежного электроснабжения объектов НПС-1 ЛПДС "Южный Балык", повысила безопасность, энергоэффективность и возможность бесперебойной транспортировки нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск.