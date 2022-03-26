Десять тюменских предприятий представили свою продукцию на ярмарке в Салехарде

Ярмарка тюменской сельхозпродукции и продовольственных товаров проходит на Дне оленевода в Салехарде, десять тюменских предприятий привезли на ярмарку мясные полуфабрикаты и колбасы, молочные изделия, свежие овощи, а также, крафтовые сыры, травяные чаи, мороженое.

"У каждой точки продажи тюменской продукции - очередь. Все знают, что продукты из Тюмени - качественные и свежие. Ямальцы с большим удовольствием встречают ярмарку. В сегодняшних условиях необходимо активнее развивать кооперацию между нашими регионами", - поделился впечатлениями губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В марте и апреле тюменские ярмарки пройдут во всех городах Ямала, отметил Артюхов.

Глава тюменской делегации на Дне оленевода, председатель областной Думы Сергей Корепанов отметил, что предприятия впервые привезли на север овощи, свежую зелень, огурцы и помидоры.

Начиная с 2014 года, тюменские товаропроизводители выезжали на ярмарки на Ямал и в Югру более ста раз, и реализовали в общей сложности более 1,5 тысяч тонн продукции на общую сумму 178 миллионов рублей. За время пандемии, когда ярмарки не проводились, производители Тюменской области в рамках индивидуальных поставок завезли на Ямал более 2 тысяч тонн своей продукции, сообщает информационный центр правительства ТО.