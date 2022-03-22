Продовольственный фестиваль и ярмарку снова проведут в Тюмени

Несколько фестивально-ярмарочных площадок в Тюмени будет работать 26 марта с 8 до 16 часов.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по адресам: улица Льва Толстого, 31, у выставочного зала, у ТЦ "Заречный двор", на Цветном бульваре вблизи СК "Центральный.

На прилавках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области.

Ярмарки в Тюмени будут организованы повторно, первые прошли в минувшие выходные. По данным правительства региона, участвовавшие в фестивале "Тюменская весна" 19 марта предприятия выручили около 2 млн рублей, на четырех ярмарочных площадках свою продукцию продавали более 30 производителей, предприятий торговли и общественного питания. За время проведения ярмарки реализовано более 6 тонн продукции.