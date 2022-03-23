Депутаты Тюменской гордумы проконтролируют подготовку к новому отопительному сезону

Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов обсудили на постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы, заседание которой прошло под председательством Дмитрия Антипова.

Замглавы города Семен Тегенцев напомнил депутатам, что подготовка к отопительному сезону проводится по двум направлениям: объекты коммунальной инфраструктуры и объектов жилищного фонда, каждое - на контроле администрации города.

УСТЭК утвержден график ремонтно-профилактических мероприятий объектов теплосетевого комплекса Тюмени в рамках подготовки к отопительному периоду 2022–2023 годов, он сформирован с учетом сроков проведения профилактических работ на оборудовании тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельных. Опрессовочные мероприятия на тепловых сетях централизованной системы теплоснабжения, как и ремонтные работы, пройдут с 16 мая по 28 августа.

За сезон УСТЭК планирует заменить в городе 14,6 км теплосетей, построить 1,48 км для новых потребителей и отремонтировать четыре котельные. В общей сложности речь идет о 22 линейных объектах, на которых запланированы работы, при этом по 20 из них уже заключены договоры на строительно-монтажные работы. Особое внимание традиционно уделяется замене тепловых сетей при благоустройстве дворовых территорий. В этом году из бюджета муниципалитета на замену труб, выработавших свой ресурс, выделен 221 млн рублей, общая протяженность запланированных к обновлению 26 участков составит более 3 км.

По подготовке электросетевого хозяйства план также утвержден, капремонт запланирован на 205 объектах, на эти цели выделено 88 млн рублей, реконструкция 44 объектов оценивается в 230 млн рублей с учетом всех источников финансирования.

"Вопросы, которые сейчас возникают - удорожание материалов и оборудования, строительной продукции. Мы, как говорится, держим руку на пульсе. Все меры, связанные с поддержкой системообразующих организаций и предприятий, приняты на федеральном и региональном уровне, поэтому сегодня особых проблем не испытываем. Понятно, что будет напряженно и сложно, но мы знаем, как в этой ситуации действовать и работать", - подчеркнул замглавы.

Депутат Сергей Пыхалов от имени жителей своего избирательного округа поинтересовался, запланирован ли ремонт на сетях в районе улиц Ямской и Полевой, где в предыдущие годы регулярно проводились работы, на что получил ответ, что эти участки в плане не обозначены.

Дмитрий Антипов обратил внимание на бесхозяйные сети, которые часто становятся причиной инцидентов на сетях. Замглавы города пояснил, что количество таких сетей по всем видам ресурсосбережения в 2021 году сократилось на 70% и в целом количество инцидентов на сетях снизилось.

Подводя итоги обсуждения мероприятий по подготовке к отопительному председатель комиссии Дмитрий Антипов заверил, что депутаты будут в течение всего строительного сезона отслеживать ситуацию, чтобы вовремя решать возникающие вопросы.

"Вопрос повышения стоимости материалов в сложившейся ситуации требует особого внимания. Этот вопрос прорабатывается, чтобы все, что запланировано в 2022 году в рамках капремонтов и подготовки объектов к отопительному периоду было выполнено. В течение сезона будем контролировать исполнение работ по графикам, чтобы вовремя вмешаться и помочь справиться с темы трудностями, которые могут возникнуть", - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Председатель комиссии отметил, что в городе двух-, трехлетняя программа проектирования, которая позволяет заранее подготовиться к очередному сезону. "УСТЭК уже в конце 2021 года заключала контакты подряда на выполнение строительно-монтажных работ в текущем году, часть работ проавансированы в конце 2021 года для того, чтобы подрядные организации могли своевременно закупить стройматериалы для работ в 2022 году", - пояснил Дмитрий Антипов.