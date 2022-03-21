Тюменская область дополнительно выделит 700 млн рублей поддержку экономики

700 млн рублей будет выделено из бюджета на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности, предприятия смогут получить на реализацию новых промышленных проектов кредиты под 8,5% годовых, а системообразующие предприятия региона смогут получить кредиты для пополнения оборотных средств под 11% годовых.
"Мы внимательно следим за ситуацией. Предлагаемые изменения областного бюджета позволят Правительству Тюменской области принимать оперативные меры для дальнейшего развития соцсферы и поддержки экономики. Уверен, что депутаты регионального парламента поддержат эти решения", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области, которые позволят правительству региона принимать оперативные решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики, внесен в Облдуму 21 марта и будет рассмотрен на ближайшем заседании. Губернатор уверен, что депутаты поддержат предложенные решения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru