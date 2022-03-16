Аэрофлот с 1 мая увеличит частоту рейсов из Тюмени в Москву

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Авиакомпания Аэрофлот с 1 мая увеличивает частоту выполняемых рейсов из аэропорта Рощино в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта.

Аэрофлот:

🛫05:25 Тюмень – Москва 06:20

🛫07:25 Тюмень – Москва 08:20

🛫19:55 Тюмень – Москва 21:00

Полеты будут выполняться на Airbus А320, время в пути – 2 ч. 55 мин.

Рейсы, выполняемые авиакомпанией Россия:

🛫14:05 Тюмень – Москва 15:15

🛫17:05 Тюмень – Москва 18:15.

"Полеты выполняются на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100, стоимость билетов - от 5 359 рублей", - сообщили в пресс-службе аэропорта.