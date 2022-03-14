Владимир Чейметов: готовность АПК к полевым работам на высоком уровне

Аграрии готовятся к началу полевых работ по плану, минеральные удобрения закуплены с запасом, как и все необходимое для ремонта сельхозтехники, сообщил замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

По словам Чейметова, весна в этом году будет ранней, аграрии уже ждут погоды:

Цены на минеральные удобрения в России для аграриев зафиксированы на уровне прошлого года, при этом плановый объем приобретения минеральных удобрений на 18% выше факта применения в прошлом году.

Запасы зерна и других культур рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить и животноводство, и продовольственный сегмент на весь сезон до нового урожая.

Заявки на техобслуживание большинством предприятий формируются осенью. Сейчас запасные части уже находятся на складах или ведутся поставки по ранее заключенным контрактам. У поставщиков сервисных компаний сформированы запасы на сумму более 850 млн рублей.