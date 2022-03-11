Мусоросортировочный завод Тобольска поставляет переработчикам 10 видов вторсырья

Фото пресс-службы ТЭО

Тобольский мусоросортировочный завод работает в полную мощность с 27 октября 2020 года. За эти 500 дней на предприятии обработали почти 35 тысяч тонн коммунальных отходов, сортировка идет по 10 наиболее востребованным у переработчиков видам сырья.

"Самыми популярными материалами стали изделия из картона и стекла. Замыкает тройку лидеров полимерная группа, а именно – смесь голубого и прозрачного пластика. За время деятельности коллектив предприятия подготовил к отправке на перерабатывающие предприятия 104 рейса со вторичными материальными ресурсами", – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

На Тобольском МСЗ трудоустроено 106 человек, предприятие работает в ежедневном режиме без праздничных и выходных дней, мусор для обработки принимает к из города Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.