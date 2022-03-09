Тюменские и уральские ученые придумали, как конфеты сделать полезными для зубов

Фото - https://www.tyumsmu.ru/

Ученые Тюменского и Уральского государственных медуниверситетов совместно разработали рецептуру карамели для профилактики кариеса и кальцийдефицитных состояний, сообщается на сайте ТюмМГУ.

Реминерализирующий потенциал ротовой жидкости при употреблении конфет увеличивается благодаря лактату кальция, который содержится в карамельной основе в виде твердого раствора. карамель не только снижает риск развития кариеса, но и стимулирует рост полезной кишечной микрофлоры, отмечают специалисты.

"В составе разработанной карамели отсутствуют синтетические вещества ... Неожиданным эффектом, определяющим новизну технического решения, явилось свойство лактата кальция образовывать общую смесь с карамельной основой. Полученный состав карамели гарантирует стопроцентное растворение кальция в ротовой полости. Это говорит об эффективности карамели для профилактики кариеса у детей и взрослых, профилактики дефицита кальция", – сообщила заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии Тюменского ГМУ Марина Нагаева.

Профилактическое средство, обладающее улучшенными фармакологическими и потребительскими свойствами, запатентовано. Патентообладателем является Тюменский ГМУ.