Владимир Чейметов: Тюменская область сама себя обеспечивает основным продовольствием

Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает в другие территории, заявил заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Более того, валовое производство молока в сельхозпредприятиях в прошлом году увеличилось на 2,2%. Расширился ассортимент, вырос объем выпуска масла, сыров. Обеспеченность картофелем - 267%.
Производство мяса за 2021 год в регионе увеличилось на 29 %. В том числе за счет открытия нового предприятия по производству мяса бройлера, которое за год произвело 38 тысяч тонн продукции.
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