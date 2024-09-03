Уральская агропромышленная выставка пройдет в Югре с 26 по 28 сентября

Фото - Торгово-промышленная палата Тюменской области

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа пройдет в Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре "Югра-Экспо" с 26 по 28 сентября 2024 года. Свои достижения на площадке представят агрохолдинги и сельхозпредприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Тюменской областей, сообщает Торгово-промышленная палата ТО.

Мероприятие проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО. На установочном совещании в конце августа презентована концепция участия региона в мероприятии.

"Тематика 80-летия Тюменской области - связующее звено в оформлении выставочного пространства нашего региона. В рамках экспозиции будет представлена, как современная сельскохозяйственная продукция, так и рассказано об истории наших уникальных производств. У нас есть ряд предприятий, вехи деятельности которых неизменно связаны с вехами развития нашей области", - комментирует новость замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

По словам вице-президента ТПП Юлии Шакурской, наш регион будет представлен одной из самых крупных делегаций, интерес со стороны агропроизводителей значительный.

В рамках работы выставки также запланирован образовательный трек, закупочные сессии с участием крупнейших торговых сетей ХМАО, насыщенная программа деловых переговоров, жители округа также смогут приобрести продукцию тюменских производителей.