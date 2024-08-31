Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых культур

Порядка 10 % от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10–13 тысяч гектаров в сутки. Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные.

"Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом. Продолжается уборка картофеля и других овощей. Поступил запрос от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по заготовке для их хозяйств сена и сенажа", – доложил директор департамента АПК Тюменской области, заместитель губернатора Владимир Чейметов.

Заготовка кормов также ведется в соответствии с планом.

По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет.

Сельхозтоваропроизводители Тюменской области начали подготовку к посевной кампании 2025 года. В частности, выполнен посев озимых культур, приобретаются минеральные удобрения, заготовлено 3 % от необходимого объема семян.