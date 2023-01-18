Тюменские аграрии к посевной заготовили необходимый объем семян

Под посев 2023 года сельхозпредприятия Тюменской области заготовили более 194 тысяч тонн семян, этого объема хватит, чтобы засеять все запланированные площади, сообщает департамент АПК.

Хозяйства уже начинают проверять качество посадочного материала, тестировать семена на всхожесть и чистоту. По данным на 15 января, 19% (почти 37 тысяч тонн) от потребности соответствуют посевным стандартам.

Помимо этого, больше 52 тысяч тонн семян: свыше 36 тысяч тонн семян элиты и более 16 тысяч тонн семян первой репродукции - заготовили семеноводческие предприятия в порядке сортосмены и сортообновления внутри региона и для реализации за пределы области. З а пределы области производители семян готовы поставить около 20 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

В департаменте АПК отмечают, что 98% семян — доля отечественной селекции в производстве семян в Тюменской области. При этом, по зерновым и зернобобовым культурам 65% полей засевается только тюменскими сортами. Особенно популярен у наших хозяйств сорт пшеницы "Икар".