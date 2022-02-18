Россельхознадзор выявил в Тюменском районе 106 гектаров заброшенной пашни

В феврале 2022 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре выявили в Тюменском районе три заброшенных участка пашни в 106 га и теперь готовят решения о проведении отношении нерадивых собственников земельных участков внеплановых проверок.

В пресс-службе ведомства пояснили, что выявленные земельные участки относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения как пашня, не используются по целевому назначению и зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Вместе с тем, в силу ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.