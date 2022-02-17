Ольга Бузова снялась в рекламе тюменских терм

17:10 17 февраля 2022
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Телеведущая, актриса, дизайнер, певица Ольга Бузова снялась в рекламном ролике о тюменских термальных источниках, он опубликован в аккаунтах проекта Visit Tyumen.

"Термальные источники Тюмени - удовольствие, которое невозможно описать, в него нужно окунуться! И помните: жизнь одна - кайфуйте!" - призывает в кадре Бузова.

В посте отмечается, в непосредственной близости от Тюмени расположилось более 20 термальных курортов, туристам из других регионов советуют приехать и ощутить целебную силу термального моря Тюменской области, отдохнуть и перезагрузить организм.

Отметим, что эпизод фильма "Елки-8", в котором снялась Ольга Бузова в прошлом году, также связан с одним из термальных курортов Тюмени. На брифинге перед показом "Елок" Ольга сообщила, что для нее большая радость и честь и участвовать в съемках проекта, и представлять фильм в Тюмени. 

Теги: кино , Ольга Бузова , термальные источники , туризм
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