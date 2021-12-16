В Тюмени снизилось количество бесхозяйных сетей

С 1 января 2015-го по 1 октября 2021 года в областной столице выявлено более 8 тысяч бесхозяйных объектов на территории города, в том числе сети водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, теплосети. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству в Тюменской городской думе.

По данным администрации города, из 8 тысяч бесхозяйных объектов на 6 848 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности, чуть более тысячи объектов находится на учете в Росреестре как бесхозяйное имущество. В отношении 223 проводятся кадастровые работы в целях постановки на учет в Росреестр, по 89 объектам, выявленным в конце 2021 года, кадастровые работы будут проведены в следующем году. Наибольшее количество объектов приходится на тепловые сети.

Замглавы Тюмени Семен Тегенцев отметил, что в городе в течение нескольких лет проведена масштабная работа, на данный момент количество и протяжность бесхозяйных объектов кратно снизились. "Например, по объектам теплоснабжения шесть-пять лет назад выявляли по 90-100 км за год, сегодня эта цифра снижена в пятьдесят раз и составляет порядка 2 км в год. Такая же динамика по сетям водоснабжения и водоотведения. Остаются отдельные вопросы по электросетевому имуществу в садоводческих обществах, и эта работа активно ведется. Снижение на лицо", - подчеркнул Семен Тегенцев.

Что касается садоводческих обществ, то обследовано 189 территорий, выявлено 386 объектов электросетевого хозяйства, из них 84 в собственности третьих лиц, 292 обладают признаками бесхозяйных. По 123 в судебном порядке осуществляется признание права муниципальной собственности, 34 поставлены на учет бесхозяйного имущества, по 52 идут кадастровые работы в целях постановки на учет и 83 объектов выявлены в конце 2021 года, работа по ним продолжится в 2022 году, сообщила представитель городской администрации.

В беседе с журналистами председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов подчеркнул, что работа по переводу бесхозяйных объектов в муниципальную собственность системная, планомерная, требует определенного времени для прохождения процедур. Результат такой работы - передача сетей ресурсоснабжающим организациям на содержание и эксплуатацию, что позитивно отражается на снижении аварий и инцидентов на инженерных сетях города.

"Мы видим, что количество бесхозяйных сетей уменьшается, а самое главное — снижается количество инцидентов на них. По отношению 2020 года к 2019 году на 42,5 % количество инцидентов снизилось. Это большой показатель и результат той работы, которая на сегодняшний день выстроена", - резюмировал Дмитрий Антипов.