Тюменцы смогут летать в Калининград без пересадок

Маршрут из Тюмени в Калининград со 2 января запускает Utair. Рейс по четвергам и воскресеньям будут выполнять современные Boeing 737. Вылет из Тюмени — в 14:45, из Калининграда — в 17:15.

"В 2022 году обновляем маршрутную сеть и особое внимание уделяем запуску направлений из родного региона. Кроме Калининграда, в нашем зимнем расписании 15 маршрутов из Тюмени в города России", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Билеты уже есть в продаже на сайте и в мобильном приложении компании, сообщили в пресс-службе Utair.