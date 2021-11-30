Гостям из Киргизии в Тюмени показали мусоросортировочный завод

Фото - пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение»

Делегация из Киргизии решила посмотреть, как устроена система обращения с отходами в России на примере одного из крупнейших мусоросортировочных заводов страны, сообщили в пресс-службе "Тюменского экологического объединения".

В городе Ош планируют изменить подход к утилизации ТБО, поэтому делегация изучила уже опыт нескольких российских предприятий, занятых в сфере обращения с коммунальными отходами, тюменский МСЗ - самый крупный из них.

"Мы с готовностью откликнулись на просьбу коллег из Киргизии, потому что экологическая повестка не теряет актуальности и регулярный обмен опытом только способствует развитию "зелёных" технологий. На этапе становления новой системы обращения с коммунальными отходами в Тюменской области мы также изучали международный опыт и практические наработки регионов России в экологической сфере, искали самые успешные технологии, чтобы применить их у нас и определить индивидуальную стратегию", – поделился главный инженер ООО "ТЭО" Юрий Шишов.

Наибольший интерес посетителей вызвали мощность и производственные возможности завода: уже сегодня объект полностью обеспечивает потребности жителей обслуживаемой территории, а при необходимости может справиться с двойной нагрузкой без дополнительной модернизации, отметили в ТЭО.