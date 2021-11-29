Парковки в историческом центре Тюмени стали платными

Более тысячи машино-мест в Тюмени на парковках в центральной части Тюмени начали работать в платном режиме.

Платными стали стоянки в паковочных карманах вдоль улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной После окончания парковочной сессии пользователь в течение 15 минут может продлить или покинуть платную зону парковки, стоимость которой составляет 30 рублей в час.

Бесплатно в этой части города можно парковаться первые 15 минут, с 19:00 до 7:00 часов в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни, маломобильным гражданам на местах, обозначенных специальными знаками.

В администрации города сообщили, что в зонах вводимых платных парковок установлено около трехсот информационных табличек и баннеров. Они извещают водителей о новом режиме работы, напоминают оплатить время стоянки. Также на паркингах будут работать волонтеры, их задача предупредить о новых правилах и помочь провести оплату.